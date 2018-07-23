«Я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об Это». Житель Урала эмоционально объяснил, почему выходит из «ЕР»

Рассерженный житель Урала решил порвать с «Единой Россией». Заявление о выходе из партийных рядов попало в Интернет и не осталось не замеченным пользователями.

Документ, который 23 июля приводит издание Znak.com, написан сегодня Николаем Тараховым из Нижнего Тагила. Временно исполняющему обязанности секретаря местного отделения, и. о. главы Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву однопартиец так обосновывает свое решение: «Настоящим уведомляю вас о прекращении моего членства в партии «Единая Россия» в связи с тем, что программа вашей партии и деятельность ее руководства стали направлены против собственного народа. Я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об Это».

Подлинность письма журналистам подтвердили в местном отделении партии, но от каких-либо комментариев воздержались. В «ЕР» добавили только, что пока Николай Тарахов остается членом партии.

«Заявление он принес только сегодня, а решение о его исключении должен принять совет местного отделения», — объяснили в исполкоме.

19 июля фракция «Единой России» единогласно проголосовала за пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на заслуженный отдых. Единственным единороссом, нажавшим кнопку «против», стала экс-прокурор Крыма Наталия Поклонская. Принятый в первом чтении документ — рамочный, к сентябрю депутаты будут собирать поправки и уточнения.