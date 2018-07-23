Каждая третья квартира Группы «Эталон» в Москве будет продаваться с отделкой

ГК «Эталон»

Доля квартир и апартаментов с чистовой отделкой в жилых комплексах Группы «Эталон» в Москве до конца года может составить 30%. Сбалансированное предложение Компании уже сегодня включает более 600 квартир в двух вариантах отделки – «классическом» и «современном».

Квартиры в новом стандарте отделки представлены в проектах «Нормандия» и «Летний сад». Оба объекта реализуются в комфорт-классе. Стандарт чистовой отделки предполагает оформление пола, стен, потолка, разводку электрики, установку сантехнического оборудования. Оба варианта отделки отличаются нейтральными цветовыми решениями.

Отделка квартир выполнена по европейским стандартам: в комнатах на пол уложен прочный ламинат, а пол «мокрых» зон – кухни, прихожей и санузла – отделан керамической плиткой. В ванной комнате установлена сантехника: ванная с экраном, раковина со шкафчиком, унитаз с двухрежимным сливным механизмом, комплект смесителей. Стены комнат выровнены с помощью штукатурки и шпаклевки, оклеены флизелиновыми обоями и окрашены в пастельные тона, соответствующие выбранному варианту отделки. Обои «под покраску» дают возможность покупателю со временем легко переделать дизайн и сделать его более ярким и выразительным. Они хороши тем, что позволяют перекрашивать стены до 5 раз. Потолки выровнены и окрашены матовой белой краской. Примыкание стен и потолка оформлено белыми аккуратными галтелями. В межкомнатных проемах установлены двери из эко-шпона, а входная дверь в квартиру – усиленная металлическая.

Материалы отделки соответствуют комфорт-классу строящихся объектов. Стоимость отделки в московских проектах Группы «Эталон» составляет от 14 тыс. руб. за кв. м, что примерно на 20−25% дешевле по сравнению с самостоятельным ремонтом с учетом покупки материалов и найма строительных бригад. Важным преимуществом для тех, кто покупает квартиру в ипотеку, является возможность включить стоимость отделки в основной договор.

Для того чтобы покупатели могли сразу же после получения ключей заехать в новую квартиру с отделкой и не слушать шум ремонтных работ у соседей, такие квартиры сдаются в отдельных корпусах и секциях объектов.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Нормандия», застройщик ООО «ЛС-Риэлти», проектная декларация на сайте http://ls-rielty.ru/

ЖК «Летний сад», застройщик ООО «УК «Дмитровская» , проектная декларация на сайте http://yk-dmitrovskaya.ru/