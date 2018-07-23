Аэропорт «Пулково» в январе - июне увеличил пассажиропоток на 11%. Самые популярные направления - Москва и Анталья

Услугами аэропорта «Пулково» в январе – июне 2018 года воспользовались 7,9 млн человек, что на 11,3% превышает результат за аналогичный период 2017-го. Об этом 23 июля сообщила управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы».

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за первые шесть месяцев текущего года вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 4,9 млн человек. Самыми востребованными маршрутами оказались рейсы в Москву, Сочи, Калининград, Симферополь и Екатеринбург.

Объем перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 20,9%, до 3 млн человек. Больше всего пассажиров воспользовались Пулково, чтобы попасть в Анталью, Франкфурт-на-Майне, Минск, Париж и Дубай.

Пассажиропоток аэропорта «Пулково» только в июне 2018 года составил 1,9 млн человек, что на 12,7% больше показателя аналогичного периода 2017-го.

По сравнению с прошлым годом темпы роста перевозок замедлились в два раза. За весь 2017 год воздушной гаванью Петербурга воспользовались на 21,6% больше человек, чем в 2016-м.