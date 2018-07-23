Конфискация телефонов у японской делегации на Курилах грозит России дипломатическим скандалом

Власти Сахалина конфисковали спутниковые телефоны у членов делегации из Японии на Южных Курилах. Дипломаты выразили России протест.

О «прискорбном инциденте» 23 июля заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга. Ноты протеста переданы в российское Министерство иностранных дел через посольство в Москве и генконсульство в Южно-Сахалинске.

«Действия России неприемлемы», – цитирует политика японская центральная телерадиокомпания NHK. Суга также отметил, что будет добиваться возвращения телефонов членам делегации.

Группа из 70 японских политиков и журналистов собиралась на два дня съездить на острова Кунашир и Эторофу, чтобы свозить бывших жителей этих мест на могилы родственников. В аэропорту Кунашира 22 июля у них изъяли спутниковые телефоны, так как на них не было разрешения Госсвязьнадзора. Делегация вернулась назад в понедельник, 23 июля.

Курильские острова перешли к России в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Несмотря на то что мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан, японская сторона считает острова своими северными территориями. Россия настаивает на том, что Курилы – это неотъемлемая часть Российской Федерации. В 2006 году президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ подписали соглашение о совместной хозяйственной деятельности на островах.