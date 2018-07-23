Происшествия
СК проверяет информацию об угрозах адвокату, которая сообщила о пытках в ярославской колонии
Ярославские следователи начали доследственную проверку после сообщения об угрозах, поступивших адвокату Ирине Бирюковой — защитнице пострадавшего от пыток в местной колонии. Об этом 23 июля со ссылкой на «Интерфакс» сообщает «Дождь».
Проверка проводится по первой части 119-й статьи УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Если факт угрозы подтвердится, то Бирюкову и её семью обеспечат государственной защитой.
Ранее фонд «Общественный вердикт» рассказал, что Ирина Бирюкова была вынуждена покинуть Россию. По словам адвоката, некоторые участники опубликованного с ее помощью видео пыток из ярославской колонии обещали ей отомстить. Напомним, шестерых сотрудников ИК №1 задержали после резонансного ролика об избиении осужденного.
Справка:
Видеоролик с издевательствами над заключенными «Новая газета» выложила на своем сайте 20 июля. На кадрах видно, что несколько человек в форме в течение 10 минут записи по очереди избивают заключенного Евгения Макарова, а потом выливают ему на голову ведро воды. Резонанс изменил отношение следователей к этому происшествию. Если в июне 2017 года, сразу после экзекуции, дело возбуждать не стали, то теперь в действиях персонажей разглядели превышение должностных полномочий с применением насилия.