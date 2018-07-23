СК проверяет информацию об угрозах адвокату, которая сообщила о пытках в ярославской колонии

Ярославские следователи начали доследственную проверку после сообщения об угрозах, поступивших адвокату Ирине Бирюковой — защитнице пострадавшего от пыток в местной колонии. Об этом 23 июля со ссылкой на «Интерфакс» сообщает «Дождь».

Проверка проводится по первой части 119-й статьи УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Если факт угрозы подтвердится, то Бирюкову и её семью обеспечат государственной защитой.

Ранее фонд «Общественный вердикт» рассказал, что Ирина Бирюкова была вынуждена покинуть Россию. По словам адвоката, некоторые участники опубликованного с ее помощью видео пыток из ярославской колонии обещали ей отомстить. Напомним, шестерых сотрудников ИК №1 задержали после резонансного ролика об избиении осужденного.