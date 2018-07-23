«Зенит» сразится за выход в групповой этап Лиги Европы с победителем матча «Дунайска Стреда» — минское «Динамо»

Стали известны возможные соперники петербургского футбольного клуба «Зенит» по третьему отборочному раунду Лиги Европы, после которого определятся все участники группового этапа. В ходе жеребьевки петербуржцам выпало сразиться с победителем пары «Дунайска Стреда» (Словакия) — «Динамо» Минск (Беларусь). Матч запланирован на 9 и 16 августа.

«Дунайска Стреда» – один из старейших словацких футбольных клубов. Основан в 1904 году. Ни разу не выигрывал национальный чемпионат. Трижды становился бронзовым призером: 1987/88, 1993/94, 2017/18.

Минское «Динамо» – старейший клуб Белоруссии. Основан в 1927 году. Чемпион СССР (1982), финалист Кубка СССР (1965, 1987), семикратный чемпион Белоруссии (1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995, 1997, 2004). В прошлом сезоне стал серебряным призером.