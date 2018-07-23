ЖК «Маршал» аккредитован еще одним банком

Компания Л1

20 июля 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию ЖК «Маршал» в «Транскапиталбанке».

Процентная ставка от 9,2% годовых, размер первого взноса – от 20%. Сумма ипотеки варьируется от 300 тысяч до 12 миллионов рублей. Срок кредитования – от 1 года до 25 лет. Кроме того, у покупателя есть возможность использовать сертификат материнского капитала как для первого взноса, так и для досрочного погашения задолженности.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.tkbbank.ru

Также возможна подача документов на рассмотрение от лиц, не являющихся резидентами РФ, имеющих временную регистрацию или работающих без официального трудоустройства по договору.

Жилой комплекс комфорт-класса «Маршал» строится на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского, в тихом и зеленом уголке Калининского района. Рядом с новостройкой действуют все необходимые для жизни социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины, кафе, спортивные комплексы.

Вниманию покупателей представлен широкий ассортимент квартир: от студий до трехкомнатных. В продаже есть и СуперРИАЛы: квартиры со свободной планировкой, среди которых 44-метровые студии с двумя окнами. Сейчас в ЖК «Маршал» также действует акция «Отделка в подарок»*, что делает покупку еще привлекательней.

Строительство комплекса находится на завершающей стадии, он будет сдан в 4 квартале этого года.

ЖК «Маршал» - застройщик ООО «Верона Менеджмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-marshal/dokumenty

«Транскапиталбанк» Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2210 от 02 июня 2015 года.

*Предложение действительно с 01.07.2018 -31.07.2018 года и распространяется на следующий объект в Санкт-Петербурге, расположенный по адресу: ЖК «Маршал» Кондратьевский пр. участок 2 (северо-восточнее пересечения проспекта Металлистов и Лабораторной улицы) (1 этап), (застройщик ООО "Верона Менеджмент"). Приобретение квартир в ЖК «Маршал» осуществляется по договору участия в долевом строительстве. С проектной декларацией можно ознакомиться на http://verona-dev.ru/Documents. Акция распространяется на квартиры метражом до 27 м2. Об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках и стоимости можно узнать по тел. (812) 305-33-55