Конкурс на новые эскалаторы для «Техноложки» за 430 млн рублей отменили из-за замечаний Смольного

Закупка на поставку 4 эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции метро «Технологический институт-1» с максимальной стоимостью 430 млн рублей была отменена. Как пояснили 23 июля в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), заказчик в лице дирекции транспортного строительства получил формальные замечания от городского комитета по гозсакупкам, поэтому конкурс пришлось отменить. Что это именно за замечания, в Смольном не уточняют.

В КРТИ отметили, что закупка будет повторно размещена в ближайшем будущем. В первый раз заказать новые эскалаторы дирекция транспортного строительства попыталась в последних числах июня.

Проект реконструкции станции метро «Технологический институт-1» (той, где поезда следуют с севера на юг) одобрила Главгосэкспертиза России. Документ предусматривает замену трёх устаревших эскалаторов на четыре новых узкобалюстрадных. Специалисты также проведут капитальный ремонт основной обделки наклонного хода и натяжной камеры, заменят инженерные сети, обновят водоотводящие зонты.