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Город
23.07.2018 19:04
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На Малой Митрофаньевской снесены две старинные казармы и ведется снос завода спецмашин

Две старинные казармы для служащих Варшавского вокзала были снесены на Малой Митрофаньевской улице. Как сообщили «Фонтанке» в петербургском отделении ВООПИиК, дата сноса — предположительно 14 июля, суббота: здания видели в целости в пятницу, а потом уже полностью разрушенными в воскресенье, 15 июля. Напомним, закон Санкт-Петербурга запрещает снос зданий в выходные дни.

Градозащитники долго пытались отстоять постройки середины XIX века: ещё в 2013 году был подготовлен и подписан акт историко-культурной экспертизы с рекомендацией включить их в реестр объектов культурного наследия. Казармы являлись самыми ранними постройками комплекса Варшавского вокзала (не позднее 1854 года постройки) и, таким образом, относились к первому двадцатилетию в истории железнодорожного строительства в России. Однако в КГИОП экспертизу не согласовали, а затем отправили ее на доработку. В 2016 году рабочая группа Совета по культурному наследию согласилась с включением зданий в реестр ОКН, но из-за изменений в федеральных законах решила провести  объект через новую процедуру выявления, сообщает портал «Градозащитный Петербург». Процедура закончилась новым отказом в декабре 2016 года. После этого ВООПИиК обратился в суд и  27 марта выиграл его: Куйбышевский суд признал отказ незаконным. 16 мая это решение вступило в силу. Но выполнено не было. Здания так и не вписали в реестр, а с 14 июля вписывать оказалось уже нечего. По факту сноса казарм в правоохранительные органы направлено заявление о преступлении. Территория не входит в охранные зоны, поэтому, согласно закону, требования о воссоздании нет и статуса исторического здания у снесенных казарм тоже не было.

СПбО ВООПИиК

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В июне по настоянию градозащитников памятники обнесли бетонным забором, однако проход на территорию сохранялся со стороны строящегося в непосредственной близости ЖК «Галактика», который возводит холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ».

Госстройнадзор не смог предоставить «Фонтанке» оперативный комментарий о том, был ли согласован снос и на каком основании. Ведомство объясняет отказ тем, что на основании закона о СМИ ответы предоставляются в течение семи дней.

В КГИОП ответили, что, будучи не согласным с позицией Куйбышевского суда, комитет направил апелляцию, по которой решение до сих пор не принято. «Меры предварительной защиты судом не применялись, на период судебных обжалований здания не обладали ни статусом выявленного ОКН, ни статусом исторического здания. В связи с этим правовые основания для обращения в КГИОП за каким-либо согласованием, в том числе в части демонтажа, отсутствовали», – заявили в пресс-службе ведомства.

Тем временем утром 23 июля, как рассказали «Фонтанке» очевидцы, люди в форме строительных рабочих начали снос других зданий неподалеку. Это здания на Малой Митрофаньевской, 9А, производственный комплекс ООО «Завод спецмашин» – четыре цеха под номером 9А и литерами Б, В, Д, Е и земельный участок в 0,4 га. Весь этот комплекс 19 июня был по суду передан ООО «БМК» – в счет оплаты 21-миллионного долга завода. 

На Малой Митрофаньевской снесены две старинные казармы и ведется снос завода спецмашин

По словам представителей БМК, у них имеется свидетельство о собственности на весь имущественный комплекс со зданиями и участком. Однако этот же комплекс оказался на учете комитета по контролю за имуществом (ККИ): собственникам было послано уведомление об освобождении незаконно используемого земельного участка. В БМК усматривают в этом коррупционную составляющую. На участке были замечены представители городского Центра повышения эффективности госимущества, подведомственного ККИ. В самом комитете оперативных комментариев также не дают и ждут письменных запросов. 

В пресс-службе «Эталон-ЛенСпецСМУ» «Фонтанке» заявили: «В рамках реализации квартала «Галактика» компания не проводила никаких работ по демонтажу зданий, находящихся на территории, принадлежащей ей, ни сегодня, ни в предыдущие выходные».

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