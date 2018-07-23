Шведская Scania начала выпускать грузовики нового поколения в Петербурге

Шведский производитель грузовиков Scania модернизировал завод в Петербурге. Как рассказали «Фонтанке» в компании 23 июля, российское предприятие стало первым среди производств, где стартовал серийный выпуск техники нового поколения в режиме мелкоузловой сборки. Его опыт будет использован в других странах.

Новые грузовики обладают более мощным двигателем, у них стала быстрее переключаться передача и уменьшились эксплуатационные затраты, пояснили в Scania. За счет обновления программного обеспечения управление транспортом стало более автоматизированным. До конца 2018 года запланирован выпуск около 400 грузовиков, мощности завода позволяют собирать 2 тысячи единиц новой техники в год.

Технология мелкоузловой сборки означает, что агрегаты, узлы и детали на зарубежном заводе-изготовителе распределяются по коробкам-комплектам и завозятся в Россию. Здесь выполняется сборка рамы, установка на нее мостов и осей, монтаж двигателя, кабины и ряда других узлов и агрегатов, отмечается в сообщении. Локализация составляет порядка 10%.

Инвестиции в модернизацию предприятия в Петербурге не раскрываются. Разработка техники нового поколения велась в течение 10 лет и потребовала 20 миллиардов шведских крон (2,25 миллиарда долларов).