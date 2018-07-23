В порт Одессы на учения прибыли корабли НАТО из Нидерландов, Турции и Румынии

Корабли военно-морских групп НАТО вошли в порт Одессы утром 23 июля. Об этом в своем Facebook сообщили ВМС Украины.

Высокие гости из военного альянса встретились с командующим украинскими Военно-морскими силами вице-адмиралом Игорем Воронченко. Североатлантический альянс и Украина подчеркнули «важность развития сотрудничества между украинскими ВМС и НАТО, флотами стран-партнеров для повышения безопасности в Черноморском регионе».

Жители города смогут посмотреть на корабли 24-25 июля. После этого натовцы совместно с украинцами проведут учения в Черном море.

Среди кораблей, которые можно увидеть в Одессе, фрегаты королевских ВМС Нидерландов, Fatih из Турции, судно Regele Ferdinand из Румынии, турецкий минный тральщик Anamur и другие.