На Петербург снова надвигается испепеляющая жара

Тридцатиградусная жара вновь надвигается на Петербург. Кондиционеры и вентиляторы пригодятся как никогда.

– В начале недели благодаря дождям и облачности будет попрохладнее – 23-28 градусов. Но уже с четверга воздух днем будет прогреваться до тридцатиградусной отметки. Ночи тоже будут теплыми, – сообщил «Фонтанке» 23 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Метеоролог также отметил, что в начале августа жара сохранится. Когда жители Северной столицы смогут подышать прохладой – не ясно, по крайней мере, предпосылок к этому нет: воздушные массы неизменны. По этому случаю Колесов рекомендует как можно чаще выезжать на водоемы, благо вода в речках и озерах прогрелась до 23 градусов. В заливе вода чуть прохладнее, но тоже годится для купания.