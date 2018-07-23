Израиль ударил «Пращой Давида» по сирийским ракетам

Израильские военные применили свои системы ПРО «Праща Давида» против ракет, выпущенных с сирийской территории. Об этом сообщила 23 июля Армия обороны Израиля в Twitter.

«После того, как сработали предупреждающие сирены на севере Израиля, мы сделали заключение, что ракеты были запущены из Сирии, где они позже и упали. В ответ на угрозу Армия обороны Израиля запустила две противоракеты системы «Праща Давида», – говорится в сообщении.

Сведений о погибших или материальном ущербе не поступало, уточнили израильские военные.

Отметим, сейчас в Израиле с рабочим визитом находятся главы российских Генштаба и МИДа Валерий Герасимов и Сергей Лавров. По предварительной информации, главной темой для обсуждения станет сирийский конфликт.