VK Fest соберёт под свои знамёна известных благотворителей

В парке 300-летия Петербурга пройдет четвертый по счету VK Fest со множеством активностей: обширной музыкальной программой, новинками киноиндустрии, конкурсами косплея и многими другими. В этот раз фестиваль пройдет 28-29 июля, и особняком в его истории стоит тема благотворительности – с самого основания знаменитая социальная сеть уделяет большое внимание добрым делам и ни один фестиваль не обходится без секции «Благотворительность».

В последние выходные июля гостей фестиваля ожидают не только стенды известных фондов, но и дискуссии. Например, знаменитая «ревизорро» Елена Летучая расскажет о своих проектах, а также затронет новый социальный проект «Лексикон», посвященный детским сказкам. Ожидается и панельная дискуссия о благотворительности (в прошлом году, например, о своих фондах рассказали режиссер Тимур Бекмамбетов и актер Егор Бероев).

Фонд Advita («Ради жизни») порадует не только своим стендом, но и оригинальными соревнованиями с настоящими супергероями, а благотворительный фонд «Я есть!» обучит заинтересованных цирковому искусству. Не забудем и об экологическом движении «Раздельный сбор», который расскажет горожанам о принципах раздельного сбора мусора и возможности его переработки.

Свой стенд также приготовили участники проекта Добро Mail.ru, в котором любой участник фестиваля сможет за небольшое пожертвование пройти обследование у медицинского специалиста. Прямо на опен-эйре можно будет проверить зрение, родинки, сосуды шеи и проконсультироваться у невролога, а все собранные средства пойдут в адрес фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ».

«В зоне Добра Mail.Ru на VK Fest у каждого будет возможность получить консультацию специалиста в позитивной атмосфере летнего опен-эйра. Важно, что участники фестиваля смогут не только пройти чекап, но и сделать доброе дело – поддержать подопечных фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ»», – комментирует руководитель социальных проектов Mail.Ru Group Александра Бабкина.

Подробно о программе фестиваля можно узнать на странице мероприятия.