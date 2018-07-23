18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+23°C
/ Завтра: +27
$ 63.20р
74.13р
15:23 23.07.2018
Расширенный поиск

Особое мнение / Евгений Вышенков

все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Алина Циопа
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Анна Невская
Антон Мухин
Борис Подопригора
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Синочкин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Зеликова
Елена Киселева
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Михаил Бродский
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Николай Буров
Николай Нелюбин
Олег Мухин
Павел Котляр
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Семён Довжик
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Евгений Вышенков
Заместитель главного редактора "Фонтанки.ру".
23.07.2018 14:19
Печать

Ярославская дыба: скрепы бывают разные

Если долго смотреть видео из ярославского лагеря, то бездна может ухмыльнуться. Вы просто вплотную увидели наш общий ген. Я помогу. Опишу, что видел своими глазами.

Все активные посмотрели видео из колонии, где в средневековом стиле карают осужденного. Вздрогнули. Только давайте вспомним: Москва и Петербург – далеко не Россия. А у любого молодого человека, кто уже не понимает фамилию в словосочетании «коктейль Молотова», есть родители, близкие которых либо сидели, либо воевали. Это больше чем история. На мой взгляд, это традиция, обернувшаяся мутацией. Наше все – это не только кокошники на ЧМ. Сидеть на кортах – тоже родное. Многим еще так удобнее.   

Так уж вышло, что мне довелось заглянуть в тот мир. Там есть все – и тонкий юмор, и двадцатиметровые профили Сталина, выложенные из песчаника на сопках лесотундры. Предлагаю подумать над этим через личное литературно обработанное воспоминание. Назовем прозу модно.

Скрепы

Шел противный серый снег, и людям было мокро на лагерном футбольном поле. Их выстроили в семь утра отрядами человек по восемьдесят с дистанцией метра в три. Рядом с каждым чуть шевелящимся прямоугольником из тел в бушлатах стоял начальник, как правило – старший лейтенант. Командирам было еще мерзлее, так как приказ о переходе на летнюю форму одежды уже состоялся, а природа подкараулила их тонкие плащи. Сбоку от того мрачного парада жались кучкой человек шесть промокших оперативников. Обычно они имели преференцию не присутствовать на служебных митингах, но тут случай застал их особый. 

Ровно напротив, но с краю трибуны, ежился заместитель начальника колонии в погонах майора. Его тело до пояса скрывали бежевые доски, где еле-еле были видны три потрескавшихся профиля, многократно покрытые краской. Маркс, Энгельс и Ленин смотрели справа налево тремя слипшимися в одну бородами. Получалось, они глядели на черную трубу котельной. Она, как одинокий палец на плоскости из бараков, указывала в заросшее мглой небо. 

Все привычно не злились. 

Хлопнула тугой толстой пружиной дверь в здании штаба. Оттуда резко, как взлетающий «Боинг», зашагало ярко-желтое пятно. Хотя так казалось из-за бесцветности окружающего дня, как времени и стен, так и пространства. Чем ближе фигура становилась, тем мощнее превращалась из жгучего в цвет натуральной блондинки.

Топот сапог по четырем высоким ступенькам трибуны. Дерево и скрипнуть не посмело. Геометрия строя подтянулась без команд, и ровно посреди самодельного мавзолея встал Копытов. И никто на белом свете не знал, что вчера вечером ему страшно испортила настроение двенадцатилетняя дочь. Он же распахнул дверь в ванную и застал ее выделывающейся жестами реперов перед зеркалом. И еще на ней были кислотного колора трусы.

Ольга Быстрова

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

На хозяине сидела по уставу надетая полковничья папаха из каракульчи и абсолютно турецкая дубленка, какими торгуют в приличных меховых салонах. В галифе, яловая кожа на ногах. Под распахнутой шубкой отливала голая грудь. На коже – не всем различимая с расстояния наколка. Это был неудачно нанесенный в голодном детстве орел. В те счастливые для него времена то называлось портачкой. Его живот к пятидесяти годам тоже виднелся, но его не вдавливал офицерский ремень. 

Полковник оглядел паству. Он на секунду провел по головам глазами, а всем показалось – как в замедленном режиме. Рядом стоящий подчиненный внутренней службы стал на пару сантиметров выше и перестал обтирать лицо унылой тряпочной перчаткой. 

- Завали-и-ли план! – прогудел ртом голос.

- Здесь все стоит, пока бревна по таежным рекам плывут, – проорал он через секунд пять.

- И я стою, и вы стоите! – Копытов обвел паству указательным пальцем, высунутым из рукава, и провозгласил: - Зона стоит. 

Все выдохнули. Если бы он перекрестился в этот момент, то остальные это сделали бы трижды.

- Что, опера?! Белая кость?! – пронзил он как молнией кучку сотрудников, что уже выпрямились в какую-то непонятную, но стройную фигуру.

- Черная кровь?! Сами на трактора лезьте! – приказал начальник их судеб.

Он взял паузу. Атмосфера стала подобна желе. Если туда можно было всунуть  финку, то нож плавно закачался бы в этом мармеладе. 

За запреткой дятел прекратил долбить от греха потише.          

- Вы все здесь зэки! – в этот момент оратор поднял подбородок, облизнулся и стал похож на Муссолини. 

- И вы зэки! – он вновь обвел отряды левой рукой, но теперь его пять пальцев, будто похудели, подлиннели и скрючились, как у Бабы-яги.  

Вдруг он резко повернулся к своему заместителю на трибуне и пальнул: «И ты – зэк!». Заместитель покорно распахнул глаза, не моргнул, тут же развернулся к отрядам и отдал честь. Он испугался, что пропустил где-то правду. И она настигла его, как нагайка.    

- Один я во-о-льный! 

Последнее ушло ввысь не ором, а плотной струей воздуха, что накрыла всех невидимым теплым гипнотическим облаком. Всем стало понятно, хорошо и стабильно. 

Любая смекалистая ведьма не задумываясь отдала бы свою метлу за такой фокус.

Тем временем в Москве шел XXI век. Столица извивалась ночными блестящими звуками сексуального хита «Чао, бамбино, сеньорита».

Евгений Вышенков

Перейти к комментариям
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
Магазин "Кей"
23.07.2018 12:21

Селфи правит миром. Выбираем с КЕЙ смартфон для селфи

Фотографироваться любят многие, но при частом обновлении смартфонов и усовершенствование камер, не всем гаджетам удается отличная селфи-съемка. Для любителей запечатлеть себя КЕЙ подскажет рецепт выбора правильного гаджета для селфи-сессии
Setl City
23.07.2018 12:12

Благодаря ЖК «GreenЛандия» в Мурино станет на 8 детских садов и 2 школы больше

После завершения проектов Setl City «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» в Мурино откроются в общей сложности 8 новых встроенных детских садов и 2 общеобразовательные школы
АО «Строительный трест»
23.07.2018 12:10

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще двумя банками

Седьмой лот жилого квартала NEWПИТЕР, рассчитанный на 171 квартиру, получил ипотечные аккредитации от двух банков-партнеров компании «Строительный трест».
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
23.07.2018 11:32

«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград на летний период

В конце лета в расписании авиакомпании «Уральские авиалинии» станет больше рейсов в Калининград из Санкт-Петербурга
ГК «КВС»
23.07.2018 11:13

Мечты о «Наутилусе» от КВС сбываются

Банк ВТБ - партнер компании «КВС», предоставляет ипотечное кредитование на квартиру вашей мечты в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус».
ГК «КВС»
23.07.2018 10:45

Новые возможности для клиентов «КВС»

Для Вашего удобства компания «КВС» предлагает воспользоваться дополнительными услугами, с помощью которых Вы сохраните лишнее время и нервы для других более важных дел.
Setl City
20.07.2018 16:49

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с готовым дизайн-проектом

Специально для своих клиентов «Петербургская Недвижимость» презентовала два готовых дизайн-проекта квартир в ЖК бизнес-класса «Палацио», выполненных в классическом и современном стиле.
Петербургская недвижимость
20.07.2018 16:23

«Петербургская Недвижимость» дарит скидки до 400 тысяч рублей

Специально для клиентов, которые еще не успели приобрести квартиру со скидкой в рамках акции #MoreПН*, «Петербургская Недвижимость» продлевает срок ее действия до 25 июля
АО «Издательский дом «Три короны»
20.07.2018 15:57

В Петербурге состоится забег ростовых кукол

21 июля в 13.00 в ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров) пройдут соревнования между гигантскими фигурами
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
20.07.2018 14:54

Воздушный флот «Уральских авиалиний» пополнился еще одним Airbus A321

Самолет стал сорок шестым в авиапарке «Уральских авиалиний»
Компания Л1
20.07.2018 12:31

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Объем продаж за прошедшие с начала 2018 года 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21%. Увеличился на 16% и средний бюджет покупки.
предоставлено Женским православно-патриотическим обществом
20.07.2018 12:19

Setl Group выступил попечителем установки памятного знака «Триумф Российского флота»

В День военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля, в центре Кронштадта будет торжественно открыт памятный знак «Триумф Российского флота»