В Японии установилась аномальная жара. Тысячи пострадавших и десятки погибших

Аномальная жара в окрестностях Токио достигла пика 23 июля. За неделю погибли больше 60 человек и десятки тысяч оказались в больницах.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на метеорологов Японии. Неподалеку от Токио столбик термометра поднялся выше 41 градуса. Только за минувшую субботу погибли 11 человек, еще шесть не выдержали жары в понедельник, 23 июля. Всего, по данным СМИ, за неделю засухи погибли 65 человек, в основном пожилые люди. Примерно 21 тысяча человек обратилась за медицинской помощью.

Погода в начале новой недели обновила исторический максимум, последний раз 41 градуса жара в Японии достигала пять лет назад. По прогнозам, жара не спадет как минимум до 26 июля.