Месси замаскировался во время отдыха на море. Фанаты его узнали, и футболисту пришлось спасаться бегством

Несколько десятков отдыхающих на одном из Питиузских островов в Средиземном море буквально обезумели, обнаружив, что рядом с ними загорает суперзвезда «Барселоны» и сборной Аргентины нападающий Лионель Месси. После этого открытия отдых самого футболиста был окончательно испорчен.

Свидетелем этой пугающей сцены стал бизнесмен из Казани – председатель совета директоров компании «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев. Происходящее он снял на видео и выложил в Инстаграм.

Месси пытался спрятаться от поклонников под кепкой и солнцезащитными очками. Но кто-то его все равно узнал — и тут началось. Все, что оставалось сделать спортсмену, – сбежать от фанатов на лодке.

Отметим, что болельщики продолжают любить Месси, несмотря на провал сборной Аргентины на чемпионате мира. Аргентинцы вылетели уже в 1/8 финала, проиграв будущим чемпионам – сборной Франции со счетом 3:4. По ходу турнира сообщалось, что группа игроков сборной Аргентины во главе с Месси перестала слушать своего главного тренера Хорхе Сампаоли и даже требовала его отставки прямо по ходу ЧМ-2018. По слухам, тактику и даже стартовый состав в последних матчах турнира определял уже не Сампаоли, а Месси.