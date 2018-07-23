Дурову «аннулировали» британское гражданство, запись в реестре юрлиц признали поддельной

Павел Дуров не является гражданином Великобритании. Официальная информация в учредительных документах предположительно его компании Telegram Open Network Ltd (TON) частично удалена.

Как следует из открытого реестра юрлиц, данные о британском гражданстве Павла Дурова, который зарегистрировал TON, были удалены 12 июля в связи с тем, что они признаны поддельными.

TON с заявленным уставным капиталом 800 млн фунтов создана в феврале 2018 года. Основатель Telegram после регистрации компании назвал фейком свое британское гражданство. По его словам, он остается гражданином России и имеет паспорт гражданина государства Сент-Китс и Невис.

В заявлении на регистрацию Telegram Open Network Ltd также внесена пометка, что некоторые данные об учредителе удалены. При этом имя Павла Дурова осталось.

Название компании совпадает с блокчейн-платформой, созданной на основе Telеgram.