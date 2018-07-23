СМИ: Российские и сирийские военные уничтожили десятки боевиков и заняли более 18 населенных пунктов в Сирии

Российские и сирийские самолеты усилили бомбардировки укреплений «Исламского государства» (организация запрещена и признана экстремистской на территории РФ), расположенных на юго-западе Сирии, вдоль границы с Израилем и Иорданией. В это время боевики как раз начали продвигаться в районы, оставленные другими повстанческими группировками, сообщает Reuters 23 июля.

Пособники ИГ отстреливаются в бассейне реки Ярмук на границе с Голанскими высотами и Иорданией. Бои в важном приграничном регионе начались после того, как сирийская армия при поддержке России вытеснила оттуда часть повстанческих группировок, некогда поддерживаемых Вашингтоном, Иорданией и странами Персидского залива.

Сирийцы сообщают, что в результате авиаударов и артобстрелов бассейна реки Ярмук уничтожены десятки террористов. Источник Reuters говорит о том, что в данном районе удерживают позиции около полутора тысяч бойцов ИГ, несмотря на 10 дней бомбардировок, которые также затронули и мирных жителей.

Другой источник сообщил агентству, что за последние 20 часов сирийской армии удалось занять как минимум 18 населенных пунктов, которые ранее оставила «Сирийская свободная армия» (боевики, лояльные ИГ).

Российская военная полиция также вошла в контролируемые повстанцами города, поскольку Москва гарантировала, что сирийская армия и лояльные ей ополченцы не будут мстить мирным жителям и бывшим боевикам. Также российские военные сбили на выходных два неопознанных беспилотника, атаковавших авиабазу Хмеймим на севере Сирии.