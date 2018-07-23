В Хельсинки арестовали «серийного обжору», который любит бесплатную еду

Житель Хельсинки регулярно ходит по ресторанам, но отказывается платить. С «места преступления» он не убегает, а спокойно дожидается полиции. Прекращать своё бюджетное хобби мужчина не собирается.

Как сообщают финские СМИ, 23 июля суд Хельсинки отправил под арест 48-летнего мужчину с патологической склонностью к халяве. Он обвиняется в мошенничестве на основании восьми случаев в этом году, когда он после сытного ужина в ресторане не оплатил свой счёт. В последний раз едок насытился в одном из заведений финской столицы на 150 евро, хотя не брезгует он и сетевыми заведениями с гамбургерами и курицей. Как пишет Helsingin Sanomat, в 2016 году мужчина пообедал в русском ресторане «Шашлык». Еду похвалил, но платить, конечно, не стал.

Одевается мошенник в соответствии с уровнем ресторана, ест «первое, второе и компот», не отказывает себе и в алкоголе с десертом, спокойно принимает счёт, а затем признаётся, что у него нет денег, после чего ждёт, что заведение будет с ним делать.

Похождения мужчины, которого финские СМИ прозвали «серийным обжорой», а рестораны и полиция – «гурманом», повторяются из года в год. Первые случаи были ещё в 1990-х, передаёт Ilta-Sanomat.

Обычно за такое привлекают по статье «мелкое мошенничество», которая предполагает штраф, однако на этот раз любителю вкусно поесть, не заплатив, грозит до двух лет тюрьмы за «мошенничество».

«Исходя из криминального прошлого мужчины, есть основания полагать, что он продолжит преступную деятельность. Да он и сам не раз говорил полиции, что не собирается завязывать с «бесплатными ужинами», – говорит следователь Пекка Сеппяля.

За плечами у «лакомки», по данным IS, – серьёзная история преступлений. Он убил свою мать и был обвинён в сексуальной эксплуатации ребёнка.