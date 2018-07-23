Главы Генштаба и МИД России прибыли со срочным визитом в Израиль. Оттуда они поедут в Европу

Глава МИД России Сергей Лавров и начальник Генштаба Валерий Герасимов находятся в Израиле с кратким рабочим визитом. Об этом 23 июля на заседании израильского правительства сообщил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху.

Он уточнил, что Лавров и Герасимов прибыли в Израиль по поручению Владимира Путина. С ними собираются обсудить региональные проблемы – «перво-наперво ситуацию в Сирии», – рассказал Нетаньяху. В МИД РФ уточнили, что «Сергей Лавров направляется в Израиль для обсуждения ситуации в регионе и двусторонних отношений».

По данным «Коммерсанта», из Израиля Лавров и Герасимов сразу же отправятся в одну из европейских стран — в какую, не уточняется.

Напомним, 11 июля Нетаньяху и Путин провели переговоры в Москве. Премьер Израиля и тогда подчеркивал, что главным вопросом для обсуждения является Сирия.

Возможно, также причиной для визита является обострение отношений между Палестиной и Израилем. 20 июля израильские военные провели масштабную бомбардировку сектора Газа в ответ на обстрел израильских солдат.