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Город
23.07.2018 13:40
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Загрязняющие Оккервиль работы прекращены по требованию Росприроднадзора

Росприроднадзор добился остановки работ, в результате которых в реку на востоке Петербурга попал бетонит.

Ведомство выявило нарушение технологии ведения магистрального водовода, что привело к загрязнению Оккервиля, после того, как  11 июля местные жители обратились к чиновникам с жалобой. 

Выехавшие на место инспекторы обнаружили, что приток Охты местами приобрел белесый оттенок от попавшего в него бетонита. Причиной загрязнения стали работы ООО «СитиСтрой» по горизонтальному направленному бурению, что требует закачивания глиносодержащей смеси в скважину. В данный момент работы прекращены до согласования с администрацией МО «Заневское городское поселение», сообщает управление Росприроднадзора по СЗФО 23 июля.

Ведомство проводит расследование по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов) в отношении компании ООО «СитиСтрой», которая работала по договору с ООО «СМЭУ «Заневка». Наказание для юридических лиц по этой статье составляет от 30 до 40 тысяч рублей.

 

 

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