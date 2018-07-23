В больнице Святого Николая Чудотворца медбрат отправил в реанимацию пациента. Спасти мужчину не удалось

Конфликт с сотрудником психиатрической больницы в Адмиралтейском районе Петербурга закончился гибелью пациента. Пострадавший получил удар в живот, который оказался смертельным.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, накануне вечером в реанимацию городской больницы №26 доставили в тяжёлом состоянии мужчину 62-х лет. Врачи диагностировали у него разрыв селезёнки и внутрибрюшное кровотечение. Пострадавший прибыл из психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца на набережной реки Мойки.

К пяти утра поступила явка с повинной от сотрудника психбольницы. 31-летний медбрат рассказал, что во время конфликта ударил в живот пациента. По данным нашего издания, медикам не удалось спасти жизнь пострадавшему.

Главврач больницы Святого Николая Чудотворца к моменту публикации новости оказался не доступен для комментариев. «Фонтанка» также направила запрос по поводу случившегося в комитет по здравоохранению Смольного.