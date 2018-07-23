Дуб петровской эпохи упал под натиском бури в Лисьем Носу. Убирать его не собираются

Древний дуб в петербургском поселке Лисий Нос не смог противостоять порывам ветра и упал в разгар грозы. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Дерево, посаженное еще в петровскую эпоху, лежит на земле, обнажив мощные корни.

Огромный старинный дуб рос на территории заповедника «Северное побережье Невской губы». Высота дерева составляла около 21 метра, обхват ствола — 1,5 метра, диаметр кроны — 25 метров.

– Информации о том, что он старейший или один из старейших, у нас нет. Да, скорее всего, он был посажен в петровские времена во время посадки парка «Ближние дубки», потому что он находится на его территории. Он был старым и гнилым, поэтому не выдержал ветра, – рассказали в дирекции заказника.

Сотрудники «Северного побережья Невской губы» также отметили, что по правилам дерево никуда вывозиться не будет, распиливать его тоже нельзя. Все-таки это не парк, а заповедник, здесь природа все делает сама, а сотрудники следят, чтобы в это никто не вмешивался. Лежачий дуб будут охранять от посягательств местных жителей. В последний раз столь старое дерево в заказнике падало в 2010 году. На территории «Северного побережья Невской губы» еще много их ровесников и даже деревьев постарше.

Напомним, в выходные в Петербурге и пригороде прошли грозы с сильным ветром. Дуб в поселке Лисий Нос стал не единственным упавшим деревом. Его городские собратья падали на машины и мешали дорожному движению.