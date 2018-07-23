В Петербурге за выходные вода погубила четверых, столько же удалось спасти. Среди них - бесстрашный купальщик, не умевший плавать

Петербургские спасатели опубликовали печальную статистику по неудавшимся заплывам в выходные дни. Четверым горожанам не удалось самим вернуться на берег, ещё четверых спасли. В жару МЧС рекомендует не совмещать водные процедуры и алкоголь, а тех, кто и вовсе не умеет плавать, просят забыть о бесстрашии.

Так, сегодня утром, 23 июля, спасателей вызывали к 44-му дому на проспекте Динамо. В Малой Невке тонул мужчина. Бедолагу вызволили из воды байдарочники ещё до приезда оперативных служб. Когда спасённый, наконец, твёрдо встал на землю, он заявил, что не умеет плавать. Внятно объяснить непреодолимую тягу к воде он не смог.

Напомним, вечером 21 июля на Октябрьской набережной молодой человек нырнул за потерянной девушкой сумочкой. Его тело позже нашли на глубине 2,5 метра. Ещё трое утонули в Петербурге на следующий день, 22 июля. Спасатели работали на канале Грибоедова, в водоёме на проспекте Просвещения, 61, в акватории Финского залива у ТРК «Питерленд».