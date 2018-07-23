Компания Ротенберга добавила петербургскому субподрядчику почти 3 млрд рублей на «Силу Сибири»

Петербургская компания «Ленгазспецстрой» («ЛГСС») сообщила об увеличении суммы контракта на строительство объектов магистрального газопровода «Сила Сибири» со своей головной компанией — «Стройгазмонтажом» Аркадия Ротенберга.

В частично раскрытом допсоглашении к договору субподряда 2016 года, датированного 20 июля 2018-го, говорится, что цена работ «Ленгазспецстроя» на строительстве объекта увеличивается на 2,896 млрд рублей, до 52,87 млрд рублей. В соответствии с документом, до 30 апреля 2019 года компания должна построить и передать «Стройгазмонтажу» магистральный газопровод и радиорелейные линии связи на участке «КС-5 «Нагорная» – КС-6 «Сковородинская» км 1290,7 – км 1550».

Напомним, в апреле стало известно, что проект газопровода «Сила Сибири» подорожал до 1,1 триллиона рублей.