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«Cебя сажаете, идиоты». Как в петербургской ФСИН обсуждают видео из Ярославля

«Фонтанка» пообщалась с десятком рядовых и старших сотрудников регионального УФСИН. Вся система сейчас обсуждает опубликованное видео из исправительной колонии №1 Ярославской области.

«Cебя сажаете, идиоты». Как в петербургской ФСИН обсуждают видео из Ярославля

кадр из видео/Новая газета/YouTube

Ни у кого журналисты нашего издания не нашли точного ответа, зачем их ярославским коллегам понадобилось делать то, что они сделали. Если сложить все их (конечно, анонимные) комментарии и поделить на количество респондентов, то в среднем мы бы вывели формулу: «иррациональный бред». 

«Cебя сажаете, идиоты». Как в петербургской ФСИН обсуждают видео из Ярославля

Можно так обвесить зэка законными требованиями представителя администрации, что он сам попросит – «лучше избейте»

– Мы тоже все смотрели этот ролик. Никто не может ответить, зачем их там столько?! Такое впечатление, что он их детей съел. Вы уж извините, но двоих было бы достаточно. 

– Мы, когда смотрели, то обсуждали, мол, а мы бы что делали, если бы вошли и увидели такое у коллег? Понятно, что все друг друга знают, кто-то дружит, если настучишь, то долго не проработаешь потом... Пришли к выводу, что надо вмешиваться и кричать : «Вы что? Себя сажаете, идиоты!».

– По поводу видео – всё понятно. Регистратор сотрудник сдает после смены, а с него перекачивается видео на сервер. К серверу в колонии доступ у человек десяти, а порой и осужденные могут помогать в обслуживании. Поэтому две рабочие версии, хотя видео и появилось через год. Первая: кто-то сразу переписал и попридержал компромат. Я имею в виду сотрудника. Потом сотрудника уволили или какой производственный конфликт – вот и получи, «фашист», гранату. И вторая: ОНКашники или адвокаты уперлись и решили доказать. Для этого через других осужденных вышли на того, кто смог достать и отдать или продать. 

– Я бы по-другому посмотрел на ситуацию. Хорошо, измываешься ты, а через года три случайно встречаешься с человеком в метро. Ничего не опасаешься? Я не знаю, слухи ли это или информация, но до нас доносится, что вокруг Ярославля близким этих сотрудников поступают угрозы. За что боролись, на то и напоролись. 

– Дело не в том, плохо это или незаконно. Дело не в том, положено так поступать или нет. Понятно, что незаконно. Видно, что отвратительно. Но если отнестись к видео профессионально, то в этом нет никакого смысла. В нашем мире чуть ли не ежедневно происходят конфликты. Это нормально. Ну, назвали тебя собакой или похлеще. В чем вопрос?! У администрации есть масса инструментов законно замучить осужденного. Помните, у Ходорковского то ли лимон нашли, то ли яблоко, которое он не получал в посылке? Пусть это неприятно, но приказы-то еще чуть ли не со времен Берии остались – вот и получи отчуждение вещей. То есть наказание. Можно так обвесить зэка законными требованиями представителя администрации, что он сам попросит – «лучше избейте».

– Если о ярославском регионе, то его колонии никогда не входили в «красный пояс». Там и смотрящие есть, и положенцы. Черт его знает, может, с ними согласовано? Все равно никакой логике не поддается.  

(Положе́нец — в криминальной иерархии человек, назначаемый вором в законе и имеющий право принимать решения в его отсутствие и от его имени, в свою очередь, положенец может назначать смотрящего — человека, который осуществляет контроль и координацию деятельности преступной среды на конкретной территории, красные тюрьмы – это тюрьмы, где позиции воров в законе слабы, черные тюрьмы – ситуация обратная. – Прим. ред.)

Где сидеть, чтобы не было, как в Ярославле

 - В нашей среде все колонии, вернее регионы, где они расположены, имеют свою репутацию. О ней журналисты не пишут, так как это большинству людей неинтересно, да и доказать невозможно. Например, исторически тяжело сидеть в Омске, Соликамске, Хакассии. Там издревле ломали, как мы говорим, черную кость. За последние десятилетия очень изменились лагеря в Карелии, Мурманске. Они считаются такими «красными», что для блатных невмоготу. Вспомните, как «Фонтанка» писала о том, как несколько раз этапы вскрывались по пути туда («Фонтанка» писала, как осужденные вскрыли себе вены на подъезде к колонии. – Прим. ред.). Там все так по закону, что если шнурки не того цвета – уже наказание. Чем ближе к Черному морю, тем «чернее». Краснодарский край славится, если так можно сказать, позициями воров. Помните, вы опять же писали, как под прокурора Петербурга жулики брали какой-то коньяк и деньги? Так вот, звонки были оттуда, но никого оперативники уголовного розыска не нашли. Вернее, они всё установили, но в той колонии не они хозяева. 

- Где лучше всего сидеть?

– Чиновнику или обычному человеку – в Ленинградской или Московской области. Там и порядок, и в меру вольность. А блатному я бы посоветовал рваться в Краснодар или Хабаровский край. Да они и без меня это знают.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Облетевший весь Рунет ролик «Новая газета» выложила на своем сайте 20 июля. На кадрах видно, что несколько человек в форме в течение 10 минут записи по очереди избивают заключенного Евгения Макарова, а потом выливают ему на голову ведро воды. Резонанс изменил отношение следователей к этому происшествию, случившемуся в июне 2017-го. Если тогда дело возбуждать не стали, то теперь в действиях тюремщиков разглядели превышение должностных полномочий с применением насилия.

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