На Гран-при «Формулы-1» в Германии болид развернулся на 360 градусов и продолжил гонку

Пилот из команды Sauber «Формулы-1» Шарль Леклер показал на трассе «артистическое завершение выходных». Так он сам описал случайный трюк — разворот на 360 градусов.

Видео Леклер выложил в своем Twitter 22 июля. На соревнованиях в Германии он входил в поворот, не удержался на дороге и ушел в занос, но смог из него выйти, завершив круг до конца. Финт не привел его к победе в гонке, но помог удержаться на трассе. «Мы понадеялись, что дождь усилится, и не стали менять резину. К сожалению, этого не произошло», – подвел итог своего выступления пилот. Сам разворот он назвал «артистическим завершением выходных».

На финиш Леклер пришел пятнадцатым. Победителем этапа стал Льюис Хэмилтон из Mercedes.