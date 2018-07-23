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Авто
23.07.2018 13:02
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На Гран-при «Формулы-1» в Германии болид развернулся на 360 градусов и продолжил гонку

Пилот из команды Sauber «Формулы-1» Шарль Леклер показал  на трассе «артистическое завершение выходных». Так он сам описал случайный трюк — разворот на 360 градусов.

Видео Леклер выложил в своем Twitter 22 июля. На соревнованиях в Германии он входил в поворот, не удержался на дороге и ушел в занос, но смог из него выйти, завершив круг до конца. Финт не привел его к победе в гонке, но помог удержаться на трассе. «Мы понадеялись, что дождь усилится, и не стали менять резину. К сожалению, этого не произошло», – подвел итог своего выступления пилот. Сам разворот он назвал «артистическим завершением выходных».

На финиш Леклер пришел пятнадцатым. Победителем этапа стал Льюис Хэмилтон из Mercedes.


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