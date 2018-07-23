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Общество
23.07.2018 12:58
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«Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышаться не должен?». ЦИК рассмотрит документы о референдуме по пенсионной реформе

Документы о возможном проведении референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста получила Центральная избирательная комиссия. Об этом 23 июля сообщила секретарь комиссии Майя Гришина.

«В ЦИК на прошлой неделе поступило уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума об изменении пенсионного законодательства», – цитирует Гришину «Росбалт».

По ее словам, пакет документов находится в работе. Как это положено по закону, вопрос на открытом заседании должен рассмотреть Центризбирком — в 10-дневный срок с момента получения уведомления. Дата заседания пока неизвестна. 

Уведомление в Мосгоризбирком 17 июля подала инициативная группа от  КПРФ. Авторы предлагают вынести на голосование вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» Для того, чтобы провести референдум, нужна регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны.

Справка:

ЦИК на заседании должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству, после чего Горизбирком примет решение о возможности регистрации инициативной группы.

В июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

19 июля Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в I чтении. До 24 сентября законодатели будут собирать поправки в законопроект.

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