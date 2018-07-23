В Финляндии набирает популярность овсяное молоко

Финны постепенно меняют свои потребительские привычки в пользу здорового питания. Среди альтернатив коровьему молоку быстро растёт популярность овсяного, пишет Helsingin Sanomat.

Выбор такого рода напитков в финских магазинах широк: молоко кокосовое, соевое, миндальное, рисовое и даже гречневое. Крупные финские ретейлеры подтверждают, что лучше всего среди заменителей покупают овсяное молоко.

Напиток из овса, напоминающий по вкусу молоко, разработали в шведском Университете Лунда ещё в начале 1990-х, когда учёные искали альтернативы привычному питанию для людей с непереносимостью лактозы. Сейчас шведская компания Oatley, специализирующаяся на изготовлении овсяного молока, экспортирует свой продукт в Европу и США, в 2017 году она сделала выручку в 63,5 млн евро, а в этом году планирует нарастить её до 96 млн.

В угоду спросу на вегетарианские продукты даже традиционные молочные компании, такие как Valio, Juustoportti и Kaslink, начали производство продуктов из растительного сырья.