Трамп в тюремной робе плывет в тюрьму Алькатрас

Вдоль побережья Сан-Франциско проплыл гигантский надувной «цыпленок-Трамп» в форме заключенного. Видео опубликовано на специально созданной для этой акции странице в Facebook.

На робе надувного Трампа написан номер 00045, поскольку он является 45-м президентом США. Сама лодка называется Alcatraz Prison Transport — якобы именно в знаменитую тюрьму Алькатрас отправляют американского лидера.

Авторы акции уже создали специальную страницу на платформе GoFundMe. Благодаря пожертвованиям они надеются проспонсировать дальнейшие путешествия «цыпленка-Трампа». «После событий этой недели мы все хотим увидеть Трампа в тюрьме», – заявили организаторы акции. Видимо, они намекали на встречу с Путиным 16 июля в Хельсинки, после которой многие американские СМИ и политики обвинили президента США в предательстве.