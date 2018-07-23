У погрязшего в проверках «Натали Турс» не осталось туристов за пределами России

Все клиенты туроператора «Натали Турс» по состоянию на 23 июля смогли вернуться домой. Последняя группа из двухсот туристов приземлилась на территории России еще 18 июля.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ТАСС, данными поделился представитель «Турпомощи» Дмитрий Горин. Он отметил, что сама компания не предоставляет такую информацию, сведения о находящихся за пределами страны туристах были получены исходя из билетов на самолеты в турпакетах.

Десять дней назад сообщалось, что за рубежом находятся больше тысячи клиентов компании.

Напомним, проверки в компании проводят столичные Следственный комитет и прокуратура, ведомства изымают документацию «Натали Турс». Туры компания аннулировала в начале июля, руководство обещало вернуть всем клиентам деньги, но средств оказалось недостаточно.