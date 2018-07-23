Селфи правит миром. Выбираем с КЕЙ смартфон для селфи

Магазин "Кей"

Фотографироваться любят многие, но при частом обновлении смартфонов и усовершенствование камер, не всем гаджетам удается отличная селфи-съемка. Для любителей запечатлеть себя КЕЙ подскажет рецепт выбора правильного гаджета для селфи-сессии.

Уже привычно оценивать фотокамеры по мегапикселям, и компании на этой волне снабжают свои изделия сенсорами от 20 Мп. В действительности эта характеристика отвечает за фотографическое разрешение и нет прямой зависимости качества снимка от количества пикселей. Разрешение фронт-камеры для селфи в интервале 10-15 Мп считается вполне достаточным для повседневных съемок. Вы же фотографируетесь для себя, выкладывая в соцсети, а не на огромный билборд.

Максимальное улавливание камерой света дает более детальный снимок и при плохом освещении получается меньше помех (а вы же, наверняка, любите поснимать при ярком солнце). Для объема улавливаемого света важна диафрагма, от нее зависит светосила фотомодуля, а качество фото уже напрямую связано с диафрагмой. Камерами с параметром f/1.7 снабжаются дорогостоящие флагманские модели, а вот уровень f/2.0 и немного выше будет приемлемым для любителей. С объективом, имеющим широкую диафрагму, у вас получится эффективный стиль «боке» даже без сдвоенного фотомодуля.

Обратить внимание нужно и на параметры сенсора, куда передается фото. Упуская сложные технические тонкости, можно со 100% уверенностью утверждать: больше сенсор (матрица) – выше качество снимка. Так, матрица 1/2,5 дюйма может сделать вам крутые фото.

При выборе по каталогу КЕЙ между моно и двойным модулем важно учесть, что принцип конструирования двойных камерных фотомодулей, в основном, аналогичен. Блок из одной камеры сам по себе имеет достаточный съемочный угол, поэтому вопрос необходимости наличия двойной камеры не так актуален.

Итак, если у вашей селфи-камеры:

разрешение – от 12 Мп;

диафрагма – значение f/2.0 и менее;

сенсор – 1/2,6 ″;

пиксели – не менее 1,22 мкм,

Не забудьте еще приобрести селфи-палку: расположить смартфон на вытянутой руке дальше, чем с помощью монопода, у вас все равно вряд ли получиться.