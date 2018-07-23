Беги, собака, беги! Петербургские спасатели не дали бездомному псу утонуть в грязи

Петербургские спасатели начали утро 23 июля с вызволения собаки. Животное увязло в грязи на стройке и погибло бы без помощи людей.

видео из группы ВК: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург

Как сообщили пользователи группы «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», около шести утра работники бензоколонки на Дальневосточном проспекте, 15, услышали жалобное поскуливание со стороны соседней стройки. Отправившись на место, сотрудники АЗС увидели, что пёс довольно крупных размеров решил прогуляться рядом с котлованом, но застрял в мокром песке. Жидкая каша засасывала сопротивлявшееся животное все сильнее и сильнее. В итоге над поверхностью осталась лишь голова.

Понимая, что сами вряд ли справятся, очевидцы позвонили в МЧС и дождались спасателей. Те не без усилий извлекли четвероногого друга из грязи. Пока длилась операция, пленник успел слегка покусать людей, которые его тянули.

– Собака, самка, оказалась бездомной. После освобождения она размяла лапы, напилась воды, убедилась, что песок ее больше не засасывает, и убежала подальше от этого места, – рассказал корреспонденту «Фонтанки» Антон, один из спасателей.

Он отметил, что стройка охраняется, но не огорожена ничем, кроме грязевого рва. Однако с ближайшими жилыми домами ее разделяет приличное расстояние, поэтому опасность попадания в зажиженный песок детей или людей в состоянии алкогольного опьянения стремится к нулю.