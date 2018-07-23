Благодаря ЖК «GreenЛандия» в Мурино станет на 8 детских садов и 2 школы больше

Setl City

После завершения проектов Setl City «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» в Мурино откроются в общей сложности 8 новых встроенных детских садов и 2 общеобразовательные школы.

Два детских сада на 100 и 140 малышей по адресу Воронцовский бульвар, 6 и бульвар Менделеева, 13 уже работают. Школа на 1175 детей введена в эксплуатацию, открытие запланировано 1 сентября. На территории «GreenЛандия-1» введены в эксплуатацию еще два детских садика: по адресу Воронцовский бульвар, 10 и Петровский бульвар, 11, к.2, рассчитанные на 100 и 140 мест.

В «GreenЛандии-2» также уже сданы два встроенных дошкольных учреждения, рассчитанные на 100 мест каждое: ул. Графская, 8 и Графская, 12. Еще два детских сада на 100 мест каждый в «GreenЛандии-2» Setl City возведет вместе с корпусами 2.11 и 2.13 – жилые дома планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2019 года и 4 квартале 2019 года соответственно.

Setl City

Напомним, в ЖК «GreenЛандия-1» Setl City на собственные средства построила и полностью оборудовала общеобразовательную школу, рассчитанную на 1175 детей. В школе спроектирован актовый зал вместимостью 705 человек, библиотека с медиацентром и читальным залом. В здании разместились мастерские по обработке дерева и металла, помещение для кулинарии и домоводства. Спортивный блок включает в себя большой и малый спортзал, а также зал для маломобильных групп учащихся. Для отдыха учеников предусмотрены комнаты психологической разгрузки и игровые помещения.

Еще одну школу Setl City на собственные средства построит в ЖК «GreenЛандия-2». В настоящее время компания заключает договор с генпроектировщиком здания.

Эксклюзивным брокером проектов «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/ buildings/greenlandiya/ documents