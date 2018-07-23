Адвокат пострадавшего от пыток в ярославской колонии уехала из России. Она заявила об угрозах участников скандального видео

Адвокат Евгения Макарова, пострадавшего от пыток в ярославской колонии, уехала из России из-за угроз. Ирина Бирюкова обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи. Об этом 23 июля сообщает фонд «Общественный вердикт».

Бирюкова написала заявление на имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, в котором рассказала, что некоторые участники опубликованного ею видео пыток из ярославской колонии высказывали угрозы мести.

«Мы в «Общественном вердикте» считаем, что угроза личной расправы реальна, и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России», — пояснили в фонде.

Так как в ярославском управлении СК неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела по поводу жестокого обращения с заключёнными, Бирюкова просит передать материалы расследования в Москву. Также она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку региональной прокуратуры.

По информации адвоката, один из следователей приходится родственником сотруднику колонии, участвовавшему в скандальном видео. Также, как утверждает правозащитник, в прокуратуре работает родственник замначальника колонии. Родственные связи могли быть причиной игнорирования жалоб на пытки.

Ранее стало известно, что шестерых сотрудников исправительной колонии №1 Ярославской области задержали после резонансного видео об избиении осужденного.