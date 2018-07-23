В России возбудили уголовное дело против судей и прокуроров Литвы, который обвиняют ОМОН в преступлениях при подавлении беспорядков в 1991 году

Следственный комитет возбудил дело в отношении сотрудников Генпрокуратуры и суда Литвы. Их подозревают в привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, предусмотренном статьей 299 УК РФ.

Как сообщает СКР 23 июля, прокурор департамента по расследованию организованных преступлений и коррупции Генпрокуратуры Литвы и другие должностные лица незаконно подозревают граждан России в серии преступлений при подавлении массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года.

«По версии литовской стороны, по вине советских военнослужащих погибли 14 человек, более 700 лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести», – уточняет СКР.

Уголовное преследование 60 человек осуществляется с 2006 года, значительная часть подозреваемых и обвиняемых является гражданами России. Им вменяют создание и участие в организованной группе в целях ограничения суверенных полномочий Литвы, свержения законно сформированной власти и препятствования ее работе, а также преступления против человечности и военных преступлений.

Это преследование СКР считает незаконным. Он приводит пример бывшего командира группы «Альфа» Михаила Головатова, задержанного в Австрии по запросу Литвы в 2011 году и впоследствии освобожденного в связи с необоснованностью обвинений. Другой экс-военнослужащий СССР, Юрий Мель, находится под стражей в Литве после задержания в 2014 году, над ним идет суд.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении россиян стал штурм вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.

«Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР», – добавляет Следственный комитет.

Судебный процесс по штурму телебашни длится в Литве с 2016 года. В мае 2018-го обвинение запросило пожизненный срок для последнего маршала СССР Дмитрия Язова и экс-начальника Вильнюсского гарнизона советской армии Владимира Усхопчика.

Еще одно дело, о расстреле 31 июля 1991 года семи человек на таможенном посту Мядининкай, завершилось заочным пожизненным приговором для бывшего командира Рижского ОМОНа Чеслава Млынника. В интервью «Фонтанке» он признал, что «много где нашалил», и объяснил, почему ни о чем не жалеет.