Дзюба о скандальном видео хорватских футболистов: Хотелось выйти и вбить Виду в землю

Нападающий сборной России и футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба рассказал о своих эмоциях по поводу того, что серебряными призерами чемпионата мира стали хорваты, выбившие российскую команду в четвертьфинале.

«Двоякие чувства. С одной стороны, меня своей упертостью покорили хорваты. Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но из-за Виды и Вукоевича… Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция — хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит. А перед финалом (Франция — Хорватия. — Прим. ред.) был спокоен — кто победит, тот победит. Но хорваты вызывали симпатию», – цитирует 23 июля Дзюбу официальный сайт «Зенита».

Напомним, скандальное видео после победы над сборной России записали защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший футболист национальной команды Огнен Вукоевич. На нем спортсмены отмечали успех со словами «Слава Украине!» За это Виде было вынесено предупреждение, а Вукоевич был лишен аккредитации (он входил в официальную делегацию сборной) и оштрафован на 15 тыс. швейцарских франков.