7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще двумя банками

АО «Строительный трест»

Седьмой лот жилого квартала NEWПИТЕР, рассчитанный на 171 квартиру, получил ипотечные аккредитации от двух банков-партнеров компании «Строительный трест».

Процентная ставка для клиентов «Россельхозбанка» составляет от 9,1% годовых. Сумма кредита – от 100 тыс рублей до 3 млн рублей. Первый взнос – от 15% от стоимости квартиры. Срок кредитования – от года до 30 лет.

Процентная ставка для клиентов «Россельхозбанка» составляет от 9,0% годовых при сумме кредита – от 3 млн рублей до 60 млн рублей. Первый взнос – от 15% от стоимости квартиры. Срок кредитования – от года до 30 лет.

Подробнее с учловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.rshb.ru

«Абсолют Банк» предлагает покупателям квартир в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР следующие условия: минимальный первый взнос – от 20%; ставка – от 9,5% годовых; срок кредитования – до 30 лет, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 20 млн рублей.

Подробнее с учловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://absolutbank.ru

Продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР в поселке Новоселье открыты с мая 2018 года. В его состав входит полностью кирпичный 6-этажный жилой дом общей реализуемой площадью 9 542 кв. м. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами площадью от 33,5 до 79,9 кв. м. Студии в проекте отсутствуют. Минимальная стоимость квадратного метра – 68 000 рублей. Ввод в эксплуатацию назначен на II квартал 2019 года.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) - застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/