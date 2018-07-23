Дзюба: Как-то шла рядом бабушка, лет под сто, повернулась и сказала: «Милок, ты же Дзюба!» Тогда я понял — это триумф!

Один из самых ярких футболистов сборной России на чемпионате мира, нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, что изменилось после столь успешного турнира.

«После того, как все закончилось (поражение в четвертьфинале от Хорватии и вылет с ЧМ-2018. – Прим. ред.), нам было больно и тяжело. Не сразу удалось отойти, потому что мы хотели большего. Понятно, что аппетит приходит во время еды, и он действительно пришел, ведь полуфинал был совсем рядом. По прошествии некоторого времени я пришел к выводу: главной нашей победой стало то, что вся страна объединилась, испытала массовую гордость за себя и всех нас. Люди болели, переживали, и благодаря этому, на кураже, нам удалось сравнять счет в матче с Хорватией. Я сейчас испытываю огромное удовольствие, когда узнают бабушки; дети стали играть во дворах не в Криштиану Роналду и Месси, а в футболистов сборной России. Это самое потрясающее, что только может быть», – цитирует 23 июля Дзюбу официальный сайт футбольного клуба «Зенит».

По словам игрока, он теперь и шагу не может ступить без того, чтобы его кто-то не попросил сфотографироваться.

«Как-то хотел поехать поиграть в теннис, а там все было перекрыто. Сотрудник узнал меня и сказал: «Пропущу, если сфотографируешься». Я сделал снимок с ним, а потом вообще с каждым, кто проходил мимо. Рядом шла бабушка, лет под сто, повернулась и сказала: «Милок, ты же Дзюба!». Тогда я понял — это триумф! Люди говорят очень теплые слова, говорят, что мы заставили их гордиться. Это бальзам на душу», – рассказал Дзюба.

Напомним, сборная России никогда в своей истории не выходила в плей-офф чемпионата мира по футболу. В последний раз такое удавалось только сборной СССР в 1970 году. На ЧМ-2018 российская команда не только смогла выйти из группы, но и прошла 1/8 финала, обыграв по пенальти чемпионов мира-2010 сборную Испании. В четвертьфинале сильнее все же оказалась Хорватия, ставшая в итоге серебряным призером. За успешное выступление на домашнем турнире Министерство спорта направило на имя президента РФ представление с предложением отметить заслуги футболистов и тренерского штаба государственными наградами.