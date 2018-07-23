В Бурятии на пути за золотом затонул КамАЗ с иностранцами. До берега доплыли не все

КамАЗ с гражданами Китая и внутренней Монголии на борту перевернуло течением Оки на территории Бурятии. Только пятеро из семи человек выбрались на берег.

Обстоятельства трагедии выясняет республиканский следственный комитет. На утро 23 июля известно, что четверо граждан КНР приехали в Россию по туристическим визам, наняли грузовик у частного лица и отправились на стоянку геологов, ведущих разведку залежей золота. В пути 22 июля, кроме водителя, их сопровождали двое местных жителей. В местности Шарай Окинского района им предстояло перебраться через Оку. Обычно в этом месте есть брод, однако ливневые дожди подняли уровень воды и ускорили течение. Водитель принял решение все же перебираться на другой берег, посреди реки машину перевернуло набок. Пятеро человек смогли выбраться самостоятельно, тело одного гражданина Китая было найдено ниже по течению, второго все еще ищут.

«Следствию предстоит выяснить, на каком основании водителем осуществлялась перевозка группы иностранцев, официально ли им оказывались транспортные услуги, были ли соблюдены необходимые условия для оказания таких услуг, в том числе принимались ли положенные меры безопасности и другие детали происшествия», – сообщает СК. Решение о возбуждении уголовного дела еще не принято.