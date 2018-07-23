После видео с пытками задержаны шестеро сотрудников Ярославской колонии

Шестеро сотрудников исправительной колонии №1 Ярославской области задержаны после резонансного видео об избиении осужденного. После того, как ролик выложили в Сеть, СК наконец увидел в случившемся более года назад преступление.

«Следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного, – говорится в заявлении Следственного управления СК РФ по Ярославской области от 23 июля. – Сегодня уже задержаны 6 человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу».

При этом ведомство прогнозирует новые задержания.

Облетевший весь Рунет ролик «Новая газета» выложила на своем сайте 20 июля. На кадрах видно, что несколько человек в форме в течение 10 минут записи по очереди избивают заключенного Евгения Макарова, а потом выливают ему на голову ведро воды. Резонанс изменил отношение следователей к этому происшествию, случившемуся в июне 2017-го. Если тогда дело возбуждать не стали, то теперь в действиях тюремщиков разглядели превышение должностных полномочий с применением насилия.

Материалы взял в свое производство первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ярославской области. Для расследования создана следственная группа.

Уже проведены обыски и выемки документации на территории исправительной колонии и УФСИН России по Ярославской области.

«В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства исправительной колонии и ответственных должностных лиц УФСИН России по Ярославской области», – заверили в СК.

Накануне стало известно, что после размещения видео с пытками в ярославской колонии опрашивают всех заключённых.