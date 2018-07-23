Подарите надежду маленькому Гоше

У трёхлетнего Гоши тяжелый врождённый порок сердца. Малыш уже перенёс несколько операций, но необходима ещё одна. Только российские врачи из-за сложности не берутся её делать. Помочь Гоше могут немецкие медики. Однако стоимость лечения за рубежом почти 3 миллиона рублей.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помощи в сборе средств.

Журавлев Георгий, 3 года.

Врожденный порок сердца, единственный желудочек.

Стоимость трансплантации 2 837 304 рубля.

Диагноз «врожденный порок сердца» мама Гоши услышала на 22-й неделе беременности. Последовала череда обследований, консилиумов и специалистов. Беременность протекала без осложнений, но рожать женщину направили в специализированный перинатальный центр.

Георгий появился на свет 20 февраля 2015 года. Его сразу забрали в палату интенсивной терапии и отдали маме только на пятые сутки. На третьей малышу неделе провели первую операцию – стеноз легочной артерии. В четыре месяца следующую – операцию Гленна. Она прошла успешно, но начались серьезные осложнения (в плевральной полости скапливалась жидкость). Георгию сделали еще две операции по устранению осложнений. Малыш балансировал на грани. 32 дня в реанимации, но он справился.

В семь месяцев ребенок только научился держать голову, в год – сидеть, а ходить – только в полтора года. Сейчас Георгию три года. Он активный и любознательный, но одышка и повышенная утомляемость мешают развиваться по возрасту. Мальчик очень наблюдательный и любит книги, знает все буквы и цифры. Он открытый, общительный и всегда с улыбкой на лице.

Состояние Георгия относительно стабильно, но периодически самочувствие ухудшается и приходится вызывать неотложку. У него низкая степень насыщаемости крови кислородом («сатурация»), она составляет 80-83%, а иногда падает до 77%. Страдают внутренние органы, а еще очень высокий гемоглобин 164-171 г/л, что приводит к образованию тромбов.

Георгию требуется ещё одна операция, чтобы он мог дальше жить и развиваться. К сожалению, в России семье пока не могут помочь, и они обратились в немецкий кардиоцентр. Тем медики готовы провести операцию, но её стоимость 37 680 евро, или 2 837 304 рубля. Это огромная сумма для семьи, где работает папа, а мама ухаживает за ребенком с инвалидностью, которого невозможно отдать в детский садик. Благотворительный фонд «Алёша» просит вас помочь малышу и подарить ему будущее.

Помочь Георгию можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша» – http://aleshafond.ru/children/zhuravlev-georgiy?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=juravlev.

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Журавлева Георгия"