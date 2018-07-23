На барже в Волжске взорвался газ, трое погибли

Во время работ по утилизации баржи на Волжском судоремонтом заводе в одноименном городе произошел взрыв. В трюме утром 23 июля погибли трое.

О ЧП сообщает управление МЧС по Волгоградской области, хлопок произошел на неэксплуатируемой барже около девяти утра в понедельник. Взорвалась газовоздушная смесь, к пожару взрыв не привел. В ведомстве подтверждают, что в трюме есть погибшие и пострадавшие. По информации Следственного комитета, трое рабочих скончались от полученных травм, количество пострадавших уточняется, СМИ сообщают минимум о двоих госпитализированных.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Южное следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Напомним, в апреле в Петербурге произошел взрыв на судостроительном заводе «Алмаз». Во время работ на сторожевом корабле проекта 22120 «Пурга» разгерметизировался баллон с газом, пострадали маляры и сварщики. В больницы попали 11 человек, 31-летний трубопроводчик умер в машине скорой помощи.

Взрыв газового баллона на территории предприятия «Автоген» на Литовской улице в Петербурге 17 июля привел к гибели двух братьев.