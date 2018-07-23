Блокирующий антициклон обеспечит жару в Финляндии ещё на две недели

Необычный антициклон господствует сейчас над Финляндией и другими Северными странами. По мнению метеорологов, жара (от +25 и выше) вряд ли отступит в ближайшие две недели, сообщает 23 июля Yle.

Летняя погода не изменится в обозримом будущем, говорит Йоанна Ринне из Foreca, хотя точную погоду определят атмосферные фронты, влияющие в целом на Европу.

Явление, благодаря которому жара не спадает на всей территории Финляндии уже длительное время, называется "блокирующий антициклон". Он буквально блокирует и перенаправляет воздушные массы в своего рода карман, или пузырь. Это большая область, которая остаётся неподвижной в течение длительного времени, и сейчас она как раз находится над Фенноскандией, поясняет Ринне.

Самая высокая температура в этом году была зафиксирована в городе Вааса на западе Финляндии — там столбик термометра добрался до отметки +33,7 градуса Цельсия. Абсолютным рекордом за всю историю Суоми стала температура в +37,2 градуса в 2010 году.

По прогнозу Метеорологического института Финляндии, в Петербурге столбик термометра днём будет держаться выше +25, а ночью – выше +20 до августа.