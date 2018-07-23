Региональных чиновников обяжут отрабатывать негатив в соцсетях

Региональные власти будут отслеживать негативные и позитивные комментарии на свою работу через специальную программу «Инцидент менеджмент». Об этом 23 июля сообщает РБК со ссылкой на свой источник, близкий к Кремлю.

Известно, что к 2019 году софтом будут пользоваться по всей стране. После трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово и бунта в подмосковном Волоколамске Кремль почувствовал необходимость следить за реакцией людей в соцсетях. На выручку пришел «Инцидент менеджмент», который работает через браузер и автоматически собирает информацию по ключевым словам в пяти соцсетях: «ВКонтакте», «Инстаграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».

«В Кремле хотят локализовать негатив и контролировать повестку именно в соцсетях, потому что считают, что нужно быть ближе к потребителю информации, а соцсети становятся все более популярны. Если не по уровню влияния, то по аудитории крупнейшие группы «ВКонтакте» превосходят многие региональные СМИ», — пояснил РБК чиновник, присутствовавший на обучающем семинаре по использованию «Инцидент менеджмента» в одном из регионов.

Несколько негативных или позитивных постов на одну тему будут объединяться в один кейс «инцидент», на который чиновники должны будут ответить в течение суток. Инициатором активной работы с соцсетями стал первый заместитель главы кремлевской администрации Сергей Кириенко.

«Инцидент» активно использовался и раньше, но исключительно в коммерческих целях. С помощью программы владельцы бизнеса отслеживали отзывы и комментарии на свои услуги. Разработчиком программы является ООО «Медиалогия».