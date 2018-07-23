«Лужковского» кандидата допустят до выборов мэра Москвы — по суду

Основателя «СУ-155», депутата Мосгордумы, все-таки допустят до избирательной кампании. Городской суд российской столицы утром 23 июля постановил зарегистрировать Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы. До этого избирательная комиссия отказала политику.

«Не могу точно сказать, что Мосгоризбирком действовал под давлением. Но определенные действия наводят на эту мысль. В мэрии, возможно, не хотят, чтобы я участвовал в выборах, потому что я представляю для них угрозу», – цитируют депутата «Ведомости».

Как ранее сообщала «Фонтанка», коллизия возникла из-за отзыва тремя муниципальными депутатами своих подписей в поддержку Балакина — «по семейным обстоятельствам». Одна народная избранница заявила, что ее давать подпись кандидату отговорил муж. Ее коллегу — мама. Третья объяснила, что якобы действовала «на эмоциях». В результате у политика осталось только 109 подписей вместо требуемых 110.

«Личные обстоятельства или смена политических взглядов не могут быть причиной для признания подписей недостоверными, таким образом, это следует считать отзывом подписей. А отзыв подписей запрещен федеральным законодательством. Других же причин для отказа в регистрации не было», – сказала на судебном заседании прокурор.

В Мосгоризбиркоме все-таки настаивали, что подпись муниципального депутата может быть признана недействительной, если было принуждение или поощрение за ее проставление.

При этом двое неназванных собеседников «Ведомостей», близких к мэрии Москвы, заявили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его раскрутки перед выборами мэра, способ обрести известность. Мол, его штабу нужно показать «лужковского» кандидата гонимым властью.