После успешного ЧМ-2018 полузащитником сборной России заинтересовалась «Барселона»

Полузащитник сборной России и «Вильярреала» Денис Черышев может перейти в «Барселону». Как сообщает Don Balon, 27-летним россиянином интересуется лично главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде.

Напомним, что на чемпионате мира по футболу Черышев стал лучшим бомбардиром российской сборной. На его счету 4 гола в 5 матчах. Вместе с национальной командой он добился исторического успеха, впервые дойдя до четвертьфинала. В 1/4 россияне уступили Хорватии, которая в итоге стала серебряным призером турнира.

Отметим, что с 2009 по 2016 год Черышев числился в составе главного соперника «Барселоны» – мадридского «Реала». За все семь лет Черышев сыграл за «Реал» всего два матча, большую часть времени проведя в фарм-клубе и в аренде.

После ЧМ-2018 многими российскими футболистами заинтересовались европейские топ-клубы. В их числе Илья Кутепов, Артем Дзюба, но самая ожесточенная борьба развернулась за полузащитника Александра Головина, за которого бились «Арсенал», «Челси», «Реал» и «Ювентус». Однако, по последним данным, российский футболист перейдет в «Монако».