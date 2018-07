«Вы будете страдать от последствий». Дональд Трамп пригрозил в Twitter иранскому президенту

Лидер США Дональд Трамп сорвался на крик в Twitter в адрес президента Ирана. Свое сообщение он написал 23 июля, используя капслок.

«Президенту Ирана (Хасану) Роухани: никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, или вы будете страдать от последствий, таких, которых вы еще никогда не видели за всю свою историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова о жестокости и смерти. Будьте осторожнее!» – предупредил Трамп.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!