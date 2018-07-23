Мечты о «Наутилусе» от КВС сбываются

ГК «КВС»

Банк ВТБ – партнер компании «КВС», предоставляет ипотечное кредитование на квартиру вашей мечты в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус».

Ставка по ипотеке составит от 9,1% при первоначальном взносе от 10% от стоимости квартиры, сумма кредита – от 600 тыс.рублей до 60 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

Для того, чтобы получить квартиру мечты в новом строящемся квартале бизнес-класса «Наутилус» по ставке от 8,9%, можно воспользоваться интересной ипотечной программой «Чем больше квартира, тем выгоднее», при условии, что площадь приобретаемой недвижимости более 65 кв.м. и клиент внесёт от 20% собственных денежных средств на первоначальный взнос. Сумма кредита – от 600 тыс.рублей до 60 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе «Чем больше квартира, тем выгоднее» можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

Квартира в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус» станет хорошим вложением денежных средств. Весь проект реализуется в удивительном стиле стимпанк, который будет заряжать энергией каждый день. Приятно удивят цветовая палитра, декор и интерьер, благодаря которым вы попадете в эпоху роскоши, необыкновенных и смелых новаторских решений. Владельцев квартир ждет мир незабываемых открытий и необыкновенных изобретателей.

Узнать подробнее о наличии квартир, стартовых ценах, а также вариантах оплаты можно уже сегодня! Обращайтесь в Отдел продаж Группы компаний «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/